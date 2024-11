Il commercio mette radici a Caluso: nasce l'associazione commercianti del territorio

Un nuovo capitolo si apre per il commercio di Caluso con la costituzione dell’Associazione Commercianti di Caluso aderenti ad Ascom Confcommercio Torino e provincia.

L’elezione del Direttivo, nei giorni scorsi, sancisce l’avvio ufficiale dell’Associazione, pronta a rappresentare con impegno le esigenze del tessuto imprenditoriale locale.

A guidare il gruppo sarà il presidente Raffaele Suppo, affiancato dalla vicepresidente Nadia Fisanotti, dalla segretaria Agnese Fisichella e dalla tesoriera Claudia Actis Alesina. Completano il Direttivo Piera Salvetti, Federico Chirico, Lorenzo Alberto, Nicola Martielli, Davide Mila e Mario Maresca.

La nuova dell’Associazione Commercianti di Caluso nasce con l’intento di costruire un dialogo costante con il tessuto locale di commercianti, istituzioni e cittadini. La missione principale sarà quella di promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e valorizzare il territorio attraverso iniziative innovative e sinergiche.

Tra i progetti strategici figura il supporto alla candidatura di Caluso come Distretto del Commercio DUC, un’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con Ascom per la rigenerazione urbana e la competitività delle imprese locali, grazie ad azioni concrete di valorizzazione del commercio. I Distretti del Commercio, riconosciuti dalla Regione Piemonte, hanno l’obiettivo di valorizzare il commercio urbano, realizzare progetti innovativi e azioni di animazione territoriale, riconoscere il commercio come un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali.

«Vogliamo essere un punto di riferimento per i commercianti di Caluso, ascoltare le loro esigenze e lavorare insieme per cogliere le opportunità per i nostri settori” ha dichiarato il presidente Suppo. “Il nostro obiettivo è promuovere il nostro territorio attraverso le tante espressioni del commercio e del turismo che possono portare sviluppo e benessere all’intera comunità».