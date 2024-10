Aned Piemonte dona apparecchiature alla Nefrologia Pediatrica del Regina Margherita

Giovedì 10 ottobre, alla presenza del Direttore della Struttura Dr. Bruno Gianoglio, della Caposala Dott.ssa Leonarda Daraio e di tutto il Team del Reparto, del Segretario Generale ANED APS Paolo Nenci, della Sig.ra Isabella Andreatta (Socia e Revisore Conti Comitato ANED Piemonte) e del Segretario Regionale ANED Piemonte Gian Luigi Giacomazzi, si è svolta la consegna della donazione, da parte di Comitato ANED Piemonte, di apparecchiature per il monitoraggio (in reparto ed in remoto) dei piccoli pazienti seguiti presso la struttura.

ANED Piemonte ha realizzato tale Donazione in memoria di Giusi Filippini, Socia ANED prematuramente scomparsa, che tanto si è dedicata ad attività di volontariato presso il Reparto di Nefrologia Pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita.

ANED Piemonte ha voluto così dare concreta realizzazione al desiderio espresso da tanti Soci, colleghi di lavoro ed amici.

ANED è da oltre 50 anni al fianco dei pazienti nefropatici, dializzati, trapiantati, ed ai loro familiari in difesa dei diritti alle cure, all’assistenza, ai trasporti, alla prevenzione e ad una corretta, tempestiva ed efficace comunicazione.

Portare un segno tangibile di vicinanza, non solo ai piccoli pazienti del Reparto, ma anche a tutto il Personale della Struttura che si prodiga quotidianamente, sopperendo, spesso, a carenze e difficoltà inimmaginabili, fa parte del DNA dell’ANED.

Il ringraziamento va a chi con generosità ci ha messi in condizione di poter realizzare la donazione, ma anche al Dr. Gianoglio ed alla Sua Squadra per l’accoglienza e la familiarità che ci hanno riservato.