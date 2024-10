Collaborazione fra Skillab e Gruppo Pragma per il coaching digitale

Dall’efficace incontro fra gli strumenti dell’innovazione e le tecniche di affiancamento e sostegno a imprenditori e manager per accrescerne le competenze professionali e supportare il conseguimento dei relativi obiettivi, nasce un nuovo servizio di e-coaching voluto per le imprese da Skillab, la società di formazione manageriale dell’Unione Industriali Torino, e frutto dell’accordo di collaborazione siglato con il Gruppo Pragma, società della Holding Ebano S.p.A., azienda a vocazione totalmente digitale e specializzata in progetti e-learning.

Fra questi due importanti attori della formazione avanzata, ambito in cui entrambi vantano un’esperienza ultraventennale, viene così sancito l’avvio di una partnership che prevede l’utilizzo e la diffusione degli strumenti di coaching resi oggi ancor più flessibili, affidabili e performanti d alle nuove tecnologie. Un accordo che segue la positiva sperimentazione effettuata con alcuni imprenditori di Piccola Industria di Unione Industriali Torino e che prevede ora l’estensione dell’uso della piattaforma I-DIVE di Pragma a molte delle proposte e delle soluzioni che Skillab elabora per le proprie aziende clienti.

Sempre più spesso, infatti, e in particolare dopo il periodo Covid, accanto alle proposte formative e consulenziali vengono in aiuto di imprenditori e manager programmi di supporto e miglioramento, individuali e di gruppo, attraverso interventi di coaching svolto da professionisti esperti. Un’attività che l’innovazione arricchisce con l’opportunità di poterne fruire a distanza, riducendo fortemente tempi e costi, nonché di avvalersi di una piattaforma dedicata, in continuo aggiornamento, capace di integrare molti servizi, percorsi e supporti, prima difficilmente disponibili. Un nuovo modo di affiancare e sostenere l’upskilling di imprenditori, manager, quadri e tutte le figure che necessitino di interventi mirati e flessibili.

Alla presenza, in collegamento dalla sede di Confindustria a Roma, dei due presidenti delle realtà di appartenenza delle aziende firmatarie, Marco Gay per Unione Industriali Torino e Carlo Robiglio per Ebano SpA, la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione è stata formalizzata da Francesco Joly, presidente di Skillab e Oriana Cok, CEO di Gruppo Pragma. Nell’occasione, per Unione Industriali Torino sono inoltre intervenute Barbara Graffino, presidente dei Giovani Imprenditori di Unione Industriali Torino, e Cristina Tumiatti, vicepresidente di Piccola Industria, insieme ai due “testimonial” Giovanni Fracasso e Alberto Berrino, che hanno partecipato alla fase di sperimentazione della piattaforma I-Dive proposta loro da Skillab e Gruppo Pragma.