Cooperazione internazionale, Nichelino in prima fila: Tolardo e Azzolina in missione in Senegal

"Insieme a noi ci sono la vicesindaca di La Loggia Elena Banin e la consigliera comunale di Villastellone Alessia Carbone per vedere i risultati di un progetto nato nel 2018", ha dichiarato il sindaco di Nichelino Tolardo. "Grazie alle risorse economiche messe a disposizione dalla Regione Piemonte abbiamo realizzato, come città di Nichelino e in collaborazione con il Co. Co. Pa, due blocchi di servizi igienici, un’aula informatica attrezzata con sei computer, stampante e connessione internet all'interno di una scuola nel villaggio di Niaga Peulh e sostenuto la formazione che ha portato a un tasso di promozione del 100%".

Il racconto del sindaco Tolardo