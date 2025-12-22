I bambini delle scuole di Nichelino 'regalo di Natale' per gli anziani della Rsa

Nonna Libera, 88 anni, voleva tornare a ballare. Nonno Pino a suonare il pianoforte e cantare. Giovanni voleva fare una passeggiata al mercato cittadino. I desideri degli anziani della Rsa San Matteo sono diventati realtà grazie ai bambini delle scuole di Nichelino, grazie all’incontro tra generazioni che si riconoscono, si ascoltano e si vogliono bene.

L'incontro tra i bambini e i nonni della Rsa

Sono stati momenti di grande emozione, pieni di sorrisi, lacrime e abbracci veri quelli che si sono vissuti nella casa di riposo: "Un piccolo grande progetto portato avanti che racconta una cosa grande: Nichelino è una comunità che si prende cura di tutte e tutti, a partire dai più piccoli e dai più grandi", hanno sottolineato l’assessore all’Istruzione Alessandro Azzolina e l’assessora alla Terza Età Giorgia Ruggiero.

Il grazie degli assessori Azzolina e Ruggiero

"Siamo orgogliosi e grati di aver promosso e condiviso questo dono meraviglioso", hanno dichiarato, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile questi momenti. Per un evento che ha scaldato davvero il cuore, a pochi giorni dal Natale.