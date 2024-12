Doppio incidente in via Torino: caos e momenti di paura a Nichelino

Doppio incidente in via Torino: momenti di paura a Nichelino

Fine d'anno 'movimentata' a Nichelino. Doppio incidente nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 dicembre, in via Torino, con inevitabili caos e momenti di paura per quanto successo.

Donna investita, poi succede ad un ciclista

Una donna che stava scaricando della merce nei pressi di un negozio è stata centrata da una vettura in transito: l'autista ha subito fermato la corsa per prestare i primi soccorsi, poi poco dopo è arrivato anche il marito della donna che, forse sotto choc per quanto aveva saputo essere capitato in precedenza, nel fare manovra con il suo furgone ha investito a sua volta un ciclista.

Momenti di paura, caos e traffico rallentato

Nel giro di pochi minuti sono così giunti sul posto carabinieri, polizia locale e sanitari del 118: per fortuna, i feriti non hanno riportato gravi conseguenze ma il doppio incidente ha causato disagi e un inevitabile rallentamento della circolazione in zona.