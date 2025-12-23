La Palazzina di Caccia non chiude per le feste: tanti gli appuntamenti in programma

Chiuso per ferie, a Natale e dintorni? Assolutamente no. Sono tanti, infatti, gli appuntamenti in programma durante le feste di fine anno alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino diventata ormai meta per visitatori e residenti non solo nella cintura sud di Torino.

Sabato 27 e domenica 28 dicembre: Aperto per Restauri

Ritorna, eccezionalmente, accessibile al pubblico il percorso Passepartout nell’appartamento di Ponente di Carlo Felice, speculare a quello di Levante, per una visita guidata straordinaria alla (ri)scoperta degli spazi segreti, normalmente chiusi al pubblico, prima della conclusione dei lavori di restauro.

Domenica 4 gennaio: Margherita e Stupinigi

Nell’anno del centenario della morte della Regina Margherita, la visita guidata Margherita e Stupinigi racconta la storia della Palazzina attraverso la sua ultima illustre e regale abitante che a Stupinigi soggiornò dal 1901 al 1919. Di sala in sala, si esploreranno gli ambienti abitati dalla prima Regina d’Italia che fece diventare la Palazzina di Stupinigi una delle sue residenze prevalenti dotando il palazzo di numerosi accessori finalizzati alla sua comodità, tra cui il potenziamento dell’impianto di riscaldamento, i servizi di ritirata all’inglese con acqua corrente e lavandini con acqua fredda e calda, la corrente elettrica e l’ascensore idraulico, un elemento tecnico sorprendente in un contesto barocco.

Martedì 6 gennaio: Alice nel Paese delle Meraviglie

Il gruppo storico Nobiltà Sabauda porta in scena uno spettacolo ispirato al celebre libro Alice nel Paese delle Meraviglie scritto nel 1865 da Charles Lutwidge Dodgson sotto lo pseudonimo di Lewis Carroll, considerato uno dei migliori esempi del genere nonsense. Nella Palazzina di Caccia di Stupinigi, martedì 6 gennaio, venti attori accompagneranno Alice nel suo mondo fantastico vestendo i panni dei personaggi principali accompagnati da dame, cavalieri, fiori e carte. Il testo è stato scritto da Davide Motto, la regia è di Paolo Cardone e le coreografie di Andrea Zanforlin. Collaboratori per la messa in scena: Adriana Berardo, Pierpaolo Benzi, Bianca Maria Del Monte, Elisa Tonini, Pina Bellinghieri.

Gli orari della Palazzina durante le festività

Dal martedì al venerdì 10-17.30 (ultimo ingresso ore 17)

Sabato, domenica e festivi 10-18.30 (ultimo ingresso 18)

Lunedì chiuso

Aperture e chiusure straordinarie

Mercoledì 24 dicembre: 10-14 (ultimo ingresso ore 13.30)

Giovedì 25 dicembre: chiuso

Venerdì 26 dicembre: 10-18.30 (ultimo ingresso 18)

Mercoledì 31 dicembre: 10-14 (ultimo ingresso ore 13.30)

Giovedì 1 gennaio: 10-18.30 (ultimo ingresso 18)

Lunedì 5 gennaio: 10-18.30 (ultimo ingresso 18)

Martedì 6 gennaio: 10-18.30 (ultimo ingresso 18)