Una maglia della Juventus per Danilo: "E a gennaio rifaremo la pavimentazione dell'alloggio"

In occasione di un sopralluogo eseguito alcune settimane fa in un complesso di edilizia sociale a Vinovo, il presidente di Atc del Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini, ha conosciuto il signor Antonio e suo figlio Danilo, poco più che quarantenne, da molti anni costretto a letto a causa di un grave incidente.

Durante il sopralluogo, che riguardava alcuni aspetti manutentivi dell’appartamento in cui vive con i suoi genitori, è emersa la grande passione di Danilo per la Juventus.

Questa sera il presidente dell’Agenzia Pedrini, insieme all’assessore regionale alla Casa, Maurizio Marrone hanno deciso di far nuovamente visita alla famiglia con una sorpresa: una maglia della squadra bianconera, che reca il nome di Danilo, e la firma dei giocatori della Juventus. Inoltre l’Agenzia si è impegnata a rifare nel mese di gennaio una parte della pavimentazione dell'alloggio, che si presenta in alcuni tratti non idonea.

“La storia di questa famiglia - ha spiegato il presidente Atc -, mi ha colpito molto. Per questo, grazie all’aiuto del dottor Delio Scarano, amministratore delegato del centro J Medical, che ha reso possibile quest’iniziativa, ho ritenuto importante realizzare un piccolo gesto di attenzione nei loro confronti. Storie come questa non sono, purtroppo, rare nel patrimonio che l’Agenzia gestisce. Oltre a farsi carico degli aspetti manutentivi, come ho più volte avuto modo di sottolineare, Atc deve occuparsi anche delle persone che abitano nelle case popolari. Per questo oggi, a nome dell’intero ente, ho voluto portare a questa famiglia un messaggio di vicinanza e solidarietà, in occasione delle imminenti Festività”.

“Tutti i giorni, non solo a Natale - ha aggiunto l'assessore Marrone -, pensiamo ai nostri inquilini che vivono momenti di grande difficoltà. In giornate come questa però è ancora più forte la consapevolezza di essere una grande famiglia”.