Incentivi straordinari in Gtt, la Faisa Cisal: "Non una ricompensa, ma una misura temporanea per Atp e Natale"

Incentivi straordinari per potenziare il servizio GTT nei mesi di novembre e dicembre



In risposta alla carenza di organico, il Gruppo Torinese Trasporti (GTT) ha recentemente proposto un accordo alle rappresentanze sindacali per incentivare i conducenti di bus e tram a coprire un numero maggiore di turni nei mesi di novembre e dicembre 2024.



Normalmente, gli autisti GTT, esclusi i riposi previsti dalla contrattazione nazionale e di secondo livello, lavorano tra i 21 e i 22 giorni al mese. Con questo nuovo accordo, siglato il 28 ottobre si intende incrementare il numero di giornate lavorative oltre tale soglia ordinaria.



L’obiettivo condiviso è quello di raggiungere un totale di 47-48 giorni lavorativi nei prossimi due mesi, richiedendo uno sforzo aggiuntivo agli autisti, che potranno volontariamente scegliere di coprire turni aggiuntivi anche in giornate di riposo, festività infrasettimanali e, in alcuni casi, rinunciare a ferie programmate o richieste di recente.



È importante sottolineare che tale incentivo non rappresenta una ricompensa per l’ordinario lavoro dei conducenti, ma una misura temporanea finalizzata a garantire la continuità del servizio nel periodo autunnale e natalizio e per l’evento della ATP Final nel mese di novembre Gli autisti, infatti, già svolgono il loro compito con pazienza e dedizione, ed è proprio il loro impegno che consente di fornire un servizio di qualità ai cittadini torinesi.



Come sindacato, riteniamo che una interpretazione errata dell’accordo, può essere elemento di ulteriore pericolosità riguardo il fenomeno di aggressioni alla quale il personale di guida è esposto tutti i giorni nell’esercizio del proprio lavoro.





Michele Schifone

FAISA CISAL Torino