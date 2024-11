Domenica 17 novembre a Savigliano appuntamento d’eccezione per JazzVisions 2024

Appuntamento d’eccezione per JazzVisions 2024 domenica 17 novembre a Savigliano presso la Crusà Neira

Jelly Roll Morton, il grande pioniere autodefinitosi „inventore del jazz“, continua a tormentare i jazzisti, anche a distanza di un secolo. Le sue invenzioni e la sua creatività trovano terreno fertile in chi non guarda al passato come qualcosa da preservare e mantenere intatto ma come materia viva, pulsante, un trampolino verso il futuro.

E per questa occasione la lieder, Helga Plankensteiner, una della poche sassofoniste e di sicuro l’unica baritonista del panorama nazionale, ci presenta la sua ri-lettura della musica di Morton, avvalendosi di un'originale formazione con tre fiati dal registro basso, sempre con la sua vena ironica e leggera.

Helga Plankensteiner, baritone saxophone, vocals

Achille Succi, bass clarinet

Glauco Benedetti, tuba

Michael Lösc, piano

Marco Soldà,drums

Ingresso 12 euro - Ridotto 10 euro (fino a 18 anni e oltre i 65)

Ingresso gratuito per gli allievi dell’Istituto Musicale Fergusio

Prenotazioni scrivendo a: info@jazzvisions.it

Info: 347 3141294 - info@jazzvisions.it