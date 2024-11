Volley A1/F: le ‘pantere’ di Conegliano azzannano le ‘pinelle’

Sulla carta era una trasferta impossibile e lo è stata anche nei fatti: le campionesse di Prosecco Doc Imoco Conegliano non hanno lasciato scampo alla Wash4green Pinerolo, chiudendo la pratica in 3 set.

Primo set

Pinerolo parte con Bracchi in campo al posto di Sorokaite e va avanti 0-2, ma Conegliano non lascia scampo e inizia a macinare punti, arrivando anche a +7, le ‘pinelle’ provano più volte a rifarsi sotto, senza successo. Haak e Adigwe si spartiscono la scena, con 6 punti a testa e spingono le venete al 25-21, siglato da Gabi.

Secondo set

Conegliano ricomincia da dove aveva finito e si spinge sul 9-4. Pinerolo rosicchia subito due punti. E altri due poco dopo con Smarzek e un’invasione avversaria (11-10). Le pantere però si risvegliano e volano sul 14-10 con Haak in battuta. Due errori di Lanier riportano sotto le ‘pinelle’ (14-13). Ma Perinelli restituisce il favore e, in un batter di ciglia, è di nuovo +4 (17-13). Poi è Lubian a prendere la scena con un attacco e un muro su Perinelli (19-13). A cui aggiunge due ace per il 22-14. Marchiaro fa turnover e il set si chiude 25-15 con una palla sparacchiata out da Moreno Reyes.

Terzo set

La Wash4green schiera in banda D’Odorico e Bracchi e va sul 3-5. Le pantere mettono la freccia con un primo tempo di Lubian (9-8) e continuano a premere sull’acceleratore volando sul +5 con Haak (15-10). Il vantaggio sale ancora con un errore di D’Odorico (20-13) e a chiudere la pratica è Gabi (25-14) in poco più di un’ora e 20 minuti di gioco.