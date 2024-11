Ruzzola (FI) lancia l'allarme: "Troppi operatori sanitari aggrediti"

"Registriamo con sconcerto l’ennesimo caso di un operatore sanitario da parte di un paziente. Questa volta è capitato ad un infermiere dell’Ospedale di Ciriè. Si tratta di una situazione non più accettabile e che merita una risposta forte da parte di tutte le autorità": ad affermarlo il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola.

"Non è accettabile che si debba ricorrere a togliere i cartellini identificativi per poter lavorare in serenità. Come si può pretendere che gli operatori possano operare in serenità in un contesto del genere. Ormai i casi di violenze verso chi fa attività di front office sono quotidiani e in aumento. Esiste troppo disagio sociale, da qui bisogna partire per ridurre questi episodi. E dall’altro è necessario umanizzare maggiormente la sanità come Paese mettendo al centro dell’agenda politica sia i diritti e doveri dei pazienti sia quelli degli operatori sanitari. Da quando è scoppiata la pandemia questi episodi sono esplosi, non pensiamo sia un caso ed è una questione che meriterebbe una serie analisi per ristabilire luoghi di lavoro sicuri e la giusta assistenza agli utenti", conclude Ruzzola.