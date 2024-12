Digital Strategy: Torino al centro dell'innovazione digitale

Organizzato da Wolf Agency , l'evento ha confermato il suo ruolo centrale per imprenditori, professionisti del marketing e gestori di web agency, interessati a migliorare la visibilità online, incrementare le vendite e rimanere competitivi nel panorama digitale.

Un punto di riferimento per il digital marketing

Dopo il successo della prima edizione, tenutasi a Tirana nel maggio 2024, la manifestazione torinese ha registrato una partecipazione straordinaria: oltre 220 partecipanti in sala, più di 100 collegamenti in streaming, supportati da 23 relatori di altissimo livello, 15 sponsor e 29 media partner. Tra i temi trattati:

SEO e brand positioning per aumentare la visibilità del proprio business.

Strategie avanzate per e-commerce, inclusi strumenti per migliorare il conversion rate.

Link building e intelligenza artificiale, con applicazioni concrete nel marketing digitale.

L'evento ha incluso momenti di networking, workshop gratuiti su argomenti come TikTok per il mercato locale e Telegram per il business, e speech di alcuni dei migliori esperti italiani del settore.

Parole dagli organizzatori

"Gli interventi sono stati di altissima qualità, con professionisti tra i migliori in Italia. Pensiamo di aver garantito al nostro pubblico la qualità che merita," ha dichiarato Isan Hydi, CEO di Wolf Agency.

Gli organizzatori hanno inoltre sottolineato la passione e l'impegno del team che ha reso possibile l’evento, ribadendo l'importanza di appuntamenti come Digital Strategy per supportare la crescita del marketing digitale in Italia.

Un calendario di formazione continuo

L’entusiasmo del pubblico e il successo dell’evento hanno portato all’annuncio della terza edizione di Digital Strategy, già programmata per il 4 e 5 dicembre 2025, sempre a Torino. Nel frattempo, Wolf Agency ha anticipato l’organizzazione di meet-up gratuiti ogni 2-3 mesi, per mantenere viva la formazione e il confronto tra i professionisti del settore.

Contatti per ulteriori informazioni:

Wolf Agency

Email: info@digitalstrategy.events

Telefono: +39 3886322400

Sito web: digitalstrategy.events

Digital Strategy: dove il futuro del marketing digitale prende forma. Vi aspettiamo a Torino nel 2025!