Volley F - “TIME OUT” chiude il 2024 con il botto! Ospiti il telecronista Rai Fantasia, Bovolo, Moro e Bovetti

“TIME OUT” Christmas Edition! Il format sul volley femminile di serie A1 e A2, ideato e prodotto dal gruppo editoriale More News, ritorna questa sera alle ore 21 con una puntata che si preannuncia imperdibile. Il decimo e ultimo appuntamento per il 2024 vedrà la presenza di un ospite d’eccezione come il telecronista e giornalista Rai Marco Fantasia. Altri due collegamenti vedranno come protagonisti il Direttore generale della Uyba Busto Arsizio Mattia Moro e la schiacciatrice del Volleyball Casalmaggiore Irene Bovolo. Nello studio cuneese, invece, ci sarà il presidente della BAM Mondovì Mario Bovetti. Nel corso della puntata andranno in onda le interviste realizzate in settimana con Indre Sorokaite (Wash. Pinerolo), Chiara Landucci (Futura B.A.), Alessia Mazzon (Cbf Macerata), Claudio Basso (BAM Mondovì) e Andrea Bastaroli (tifoso Uyba).

Ritorna anche la rubrica “La ricetta del Campione”, con un primo piatto preparato dal libero della Futura Busto Arsizio Giada Cecchetto. Dopo la puntata odierna, il format condotto dal giornalista Matteo La Viola si fermerà come di consueto in occasione delle Festività Natalizie, per poi riprendere regolarmente venerdì 10 gennaio 2025.

Ricordiamo che Time Out va in onda il venerdì sera (ore 21) sulle home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it e sulle rispettive pagine Facebook e Youtube.