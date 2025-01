A Caselle si stringono le maglie: in un anno sequestrato denaro non dichiarato per 7 milioni

Non conosce soste l’attività di contrasto al traffico illecito di denaro presso l’aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle. Nel corso dell’anno 2024 i funzionari della Sezione Operativa Territoriale dell’Ufficio delle Dogane di Torino e i militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza hanno intensificato i controlli, unendo le forze per monitorare ancora meglio i flussi di passeggeri in arrivo e in partenza. Intercettati 261 passeggeri

Il bilancio parla di 261 passeggeri intercettati mentre tentavano di trasferire valuta senza dichiarazione per oltre 7 milioni di euro e applicate oltre 72mila euro di sanzioni. La legge stabilisce infatti l’obbligo di dichiarare in dogana somme

pari o superiori a 10mila euro per i trasferimenti in entrata o in uscita dal territorio nazionale.



La maggior parte dei trasgressori ha scelto di estinguere immediatamente la violazione attraverso il pagamento della sanzione prevista, usufruendo dell’istituto dell’oblazione. Tuttavia, per i passeggeri recidivi – già sanzionati in misura ridotta negli ultimi cinque anni – è stato applicato il sequestro amministrativo di parte della valuta trasportata.

Sospetti di riciclaggio

Tali violazioni, apparentemente di natura amministrativa, possono in realtà nascondere fenomeni di maggiore gravità, tra cui il riciclaggio di denaro e finanziamento di attività illecite, e confermano l’importanza di un’attività di controllo rigorosa e continuativa.

Altri 65 passeggeri sono stati invece intercettati mentre tentavano di introdurre, nascosti nei bagagli a seguito, tabacchi, ma anche capi d’abbigliamento, accessori, calzature e borse. Per tutti si è proceduto con la contestazione immediata dell’illecito amministrativo e il sequestro amministrativo dei beni.

Sequestrati anche medicinali dal Ghana