Recensione: il nuovo update di The Last Of Us The Last of Us™ Part II Remastered cambia tutto!

The Last of Us Parte II, vincitore di oltre 300 premi Game of the Year, torna su PlayStation 5 in una veste rinnovata con The Last of Us Parte II Remastered. Questa nuova versione non solo esalta la straordinaria narrazione e il gameplay dell'originale, ma introduce anche miglioramenti tecnici, nuove modalità di gaming e un'integrazione profonda con il controller DualSense. Naughty Dog ha sapientemente riproposto il titolo per una nuova generazione di giocatori, offrendo un'esperienza ancora più immersiva e raffinata. Giocare nei panni di Ellie e Abby non è mai stato così coinvolgente. La storia, ambientata cinque anni dopo il primo capitolo, ci riporta in un mondo devastato, in cui la sopravvivenza si intreccia con temi profondi di vendetta, perdono e umanità. Se la versione PS4 era già un'opera d'arte, questa remastered alza ulteriormente l'asticella, rendendo ogni dettaglio visivo e sonoro un'esperienza da vivere appieno.

Un comparto tecnico di livello superiore

Uno degli aspetti più evidenti di questa remastered è il netto miglioramento grafico. Grazie alla potenza di PS5, offre una risoluzione nativa 4K in modalità Fedeltà e 1440p upscalati a 4K in modalità Prestazioni. Il frame rate sbloccato per i televisori con VRR garantisce una fluidità eccezionale, mentre le texture più dettagliate e il miglioramento delle ombre e della distanza di rendering amplificano il realismo. Anche i tempi di caricamento sono stati drasticamente ridotti, consentendo ai giocatori di immergersi immediatamente nell'azione. Un'aggiunta interessante è rappresentata dalle nuove opzioni di accessibilità, tra cui le descrizioni audio e le vibrazioni nei dialoghi, che rendono l'esperienza più inclusiva per tutti i giocatori.

"Senza ritorno": la sfida

Tra le aggiunte più entusiasmanti della Remastered c'è la modalità "Senza ritorno", una nuova esperienza rogue-like che mette alla prova le abilità di combattimento dei giocatori. Qui, ogni partita propone scontri casuali contro nemici differenti, con la necessità di adattarsi a nuove situazioni e sopravvivere il più a lungo possibile. Questa modalità offre un'ottima rigiocabilità, permettendo di scegliere tra vari personaggi, tra cui Dina, Jesse, Lev, Tommy e altri ancora, ognuno con abilità uniche. Inoltre, sono presenti scontri con boss impegnativi e la possibilità di personalizzare l'esperienza con modificatori. "Senza ritorno" è un'aggiunta perfetta per chi desidera mettersi alla prova al di fuori della campagna principale.

Nuovi modi per esplorare la storia

Un'altra caratteristica intrigante di questa edizione è l'inclusione dei "Livelli perduti", che permettono di esplorare scenari tagliati dalla versione originale. Tra questi troviamo le Fogne, la Festa a Jackson e la Caccia al cinghiale, che offrono uno sguardo inedito su momenti mai visti della storia di Ellie e Abby.

Inoltre, la modalità libera per chitarra consente ai giocatori di sperimentare con nuovi strumenti, mentre la modalità Speedrun invita a completare il game nel minor tempo possibile, con leaderboard e statistiche dettagliate. Il Photo Mode, arricchito con nuove opzioni di illuminazione e personalizzazione, permette di catturare i momenti più iconici con grande libertà creativa.

Il controller DualSense porta l'immersione a nuovi livelli

L'integrazione con il controller DualSense di PS5 è un altro punto di forza di questa remastered. Il feedback delle statistiche aptico permette di percepire ogni passo, ogni colpo e ogni interazione ambientale con una precisione mai vista prima. Anche l'esplorazione degli ambienti beneficia di queste migliorie. Camminare nella neve di Jackson, immergersi nelle acque fangose o affrontare la pioggia battente di Seattle diventa un'esperienza tattile, grazie alla sensibilità dei comandi che amplificano l'immersione.

Un aggiornamento imperdibile per vecchi e nuovi giocatori

The Last of Us Parte II Remastered è molto più di una semplice riedizione: è la versione definitiva di un gioco capolavoro già straordinario. Con grafica migliorata, caricamenti ultrarapidi, nuove modalità e un'integrazione perfetta con il DualSense, questa edizione si impone come un must per tutti i possessori di PS5. Chi ha già giocato l'originale potrà riscoprire il titolo con una qualità audiovisiva superiore e nuovi contenuti, mentre chi si avvicina per la prima volta a questa epopea emozionante troverà un'esperienza completa e indimenticabile. In definitiva, Naughty Dog ha fatto centro ancora una volta, consegnando ai fan la miglior versione possibile di The Last of Us Parte II.