Aggressione a due poliziotti: "In apprensione per il collega ferito. Non si osi indagare chi ha sparato"

L'aggressione a due poliziotti avvenuta questa mattina alla stazione di servizio di Viverone Sud ha scosso il mondo della politica e i sindacati.

"Siamo in apprensione e preoccupati per il collega rimasto gravemente ferito alla stazione di Viverone sud, a causa di diversi colpi di martello ricevuti da un balordo. Le sue condizioni sono davvero gravi e preoccupanti. L’altro collega che era con lui è stato costretto a sparare ferendo l’aggressore. Non c’era altro da fare in un caso del genere, se non reagire per evitare che il collega morisse sotto l’ira dell’automobilista" così Fabio Conestà, Segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap).

"Si pensi in questo momento ad assicurare alla giustizia l’autore di questo gravissimo gesto e non a indagare il collega che ha aperto il fuoco. Secondo quanto abbiamo appreso, i colleghi stavano effettuando un controllo e hanno chiesto i documenti all’automobilista. Questo, fingendo di cercare i documenti ha invece estratto il martello colpendo ripetutamente i due agenti".

“Auspichiamo - ha dichiarato il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni - che adesso non arrivi in modo automatico il famigerato avviso di garanzia come atto dovuto e che vengano prima effettuati i necessari accertamenti per verificare se sussistano eventuali cause oggettive di esclusione del reato, quali la legittima difesa o l’adempimento del dovere”.



“I colleghi si sono esposti a rischi elevati per garantire sia la sicurezza della collettività che la loro incolumità. Se saranno colpiti dall’‘atto dovuto’ verranno sottoposti a lunghi calvari giudiziari, che saranno costretti ad affrontare da soli e di tasca propria. Se hanno compiuto il loro dovere correttamente è ingiusto che vengano indagati, anche se come atto di garanzia”, ha precisato Paoloni.

Ore di grande apprensione, insomma. Anche se entrambi i poliziotti non sono in pericolo di vita. "Adesso preghiamo che possano rimettersi al più presto, con il pensiero rivolto ai loro cari catapultati in questo terribile incubo” così Valter Mazzetti, segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo l’aggressione ai due poliziotti della Stradale. “Cresce senza sosta la drammatica lista dei tutori della sicurezza feriti in servizio - prosegue Mazzetti -, con una cadenza temporale agghiacciante che ne vede finire in ospedale uno ogni 3 ore e mezza, e con una casistica sempre più variegata, virulenta, subdola. Il caso di oggi conferma drammaticamente questo quadro, da cui emerge come il nostro lavoro sia fatto di assoluta imprevedibilità, violenza cieca, complessità estrema”.

"Episodio grave"

“Siamo scioccati dalla notizia di due agenti di polizia presi a martellate sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià - afferma il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte, Paolo Ruzzola - Il clima ostile alle forze dell’ordine che sta montando nel Paese anche a causa della narrativa di una parte della politica sta creando un libera tutti che rischia di generare una insanabile frattura tra le Istituzioni e i cittadini. Notizie di aggressioni ad agenti di polizia sono ormai all’ordine del giorno e tutto questo è intollerabile. È ora che la politica faccia scudo per tutelare la vita dei nostri agenti che sono servitori dello Stato”.