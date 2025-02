Sparatoria in autostrada, sta meglio il poliziotto ferito da una martellata: per lui due settimane di prognosi

Sparatoria in autostrada, sta meglio il poliziotto ferito da una martellata: per lui due setti

Arrivano buone notizie in serata sulle condizioni dell'agente che nella mattinata di oggi, giovedì 6 febbraio, nella sparatoria avvenuta sulla bretella Ivrea-Santhià ha preso una martellata in testa: il poliziotto non è in pericolo di vita.

La ricostruzione dell'accaduto

Il francese 26enne, poco prima del l'aggressione, ha fatto un incidente da solo con la macchina famiglia mentre percorreva l'autostrada. È andato a sbattere contro un cantiere, poi è uscito un operaio per dargli mano. In qualche modo lo straniero ha ottenuto un passaggio da un altro automobilista e ha raggiunto l'area servizio di Viverone Sud.

Lì è andato nella zona di rifornimento carburante: ha prova ad entrare e rubare la macchina di una persona che aveva appena fatto benzina. Questo l'ha scoperto, si è allontanato ed ha subito segnalato al 112 il furto. A quel punto, è intervenuta la stradale di Settimo, che si è messa a cercare nell'area di servizio: il francese ha visto gli agenti prima che i poliziotti lo riconoscessero, si è armato di martello ed ha colpito un agente.

L'aggressore sarà operato domani

Un altro poliziotto ha sparato e colpito il francese nella zona tra l'inguine e il femore: per lui trenta giorni di prognosi. Domani verrà operato per estrarre il proiettile dalla gamba ed poi sarà trasferito nel reparto di traumatologia: si è poi scoperto che si tratta di un soggetto con problemi psichiatrici. Un altro proiettale, invece, ha ferito un altro agente, raggiunto alla spalla con un colpo di striscio.

Agente dimesso nelle prossime ore

Il poliziotto colpito alla testa da un martello potrebbe essere dimesso già nelle prossime ore. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto dopo il ricovero in ospedale hanno confermato un lieve trauma cranico e richiesta la sutura di una ferita sul campo: per lui la prognosi è di circa due settimane.

La solidarietà del governatore Cirio

“Desidero esprimere la più ferma condanna, mia e della Regione Piemonte, per l’ennesimo episodio di aggressione alle Forze dell’Ordine che si è verificato oggi nell’area di servizio di Viverone. Ai due agenti feriti e alle loro famiglie esprimo piena solidarietà che desidero allargare a tutte le donne e gli uomini che indossano la divisa e che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per garantire la nostra sicurezza. A loro va il nostro grazie e l’impegno costante affinché possano svolgere in sicurezza il proprio lavoro a tutela delle nostre comunità”, ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.