Torino Capitale Europea dell'Innovazione: con ToMove 7 milioni per startup e piccole medie imprese

L’iniziativa prevede la creazione di un vero e proprio laboratorio di innovazione, con lo sviluppo di servizi di trasporto collettivo autonomo. Tra le soluzioni in fase di sperimentazione spiccano una piattaforma unificata sotto forma di app, per il pagamento e la selezione dei tragitti, un servizio collettivo e autonomo di navette per coprire le ultime fermate e l’utilizzo di piccoli robot per le consegne urbane.

Avviso aperto fino al 26 marzo