Tentato sequestro di un barista a Champoluc, in Valle d'Aosta: nei guai un gruppo di giovani del Canavese

Mario Luca Horotan, 20 anni, di Ivrea; Loris Alasia, (19, di Azeglio); Stefan Liviu Gladea (18), di Ivrea, e Andrei Filippo Muscaliu, 20enne anch'egli di Ivrea sono stati arrestati perché sospettati di essere glo autori di un sequestro di persona.

In una nota dei Carabinieri è spiegato che sono accusati di sequestro di persona, minacce e lesioni personali. Per questo sono stati arrestati dai carabinieri di Saint-Vincent/Chatillon.

Il fatto sarebbe accaduto ieri giovedì 7 novembre a Champoluc, nella vallata di Ayas. Spiega la nota che i quattro sono entrati in un locale e dopo poco hanno cercato di estorcere 2.000 euro a un 24enne residente a Montalto Dora, dipendente del bar.

Al rifiuto della loro vittima l'avrebbero inseguita all'esterno, servendosi addirittura di un drone per non perderne le tracce e, una volta raggiuntolo, lo hanno buttato a terra e "picchiato con calci alla nuca e al costato", prima di costringerlo a salire in auto, continuando a malmenarlo e "minacciandolo di morte".

A dare l'allarme sarebbe stato un testimone che ha allertato il 112; i carabinieri hanno intercettato e fermato la vettura a Verres. Gli arrestati sono stati condotti in carcere a Brissogne, in attesa dell'udienza di convalida dei fermi.