Auto abbandonate lungo le strade di Mirafiori Sud: "E' ora di rimuoverle"

Due mezzi di dubbia provenienza lasciati abbandonati in strada del Drosso, a Mirafiori Sud, sono finiti nel mirino dei cittadini del quartiere. Si tratta di una Fiat Panda e di un furgoncino, fermi vicino al marciapiede dallo scorso mese di ottobre. La Panda presenta una portiera scassata e un vetro rotto. Dentro il furgoncino, che presenta il finestrino lato passeggero abbassato, si possono scorgere diversi rifiuti.

I veicoli sono stati segnalati lo scorso 31 dicembre alla polizia municipale dal capogruppo di "Noi progettiamo per la 2" della Circoscrizione 2, Davide Schirru. "Ho personalmente chiesto la rimozione dei veicoli - spiega Schirru -, affinché non si trasformino in monumenti al degrado o, peggio, in discariche a cielo aperto. Cosa che parzialmente sta già avvenendo".