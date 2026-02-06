Dossi rotti e vandalizzati da 8 mesi: "Strade a rischio, serve un intervento"

Dossi rotti, vandalizzati e in alcuni punti addirittura mancanti. È questa la situazione denunciata in Circoscrizione 2 dal vicecapogruppo del Partito Democratico Giovanni Caci, che ha portato in consiglio il caso dei rallentatori danneggiati in via Levone 8, via Biscaretti di Ruffia e via Faccioli.

Secondo quanto riferito, il problema in quel di Mirafiori Sud non sarebbe affatto recente. "La situazione va avanti da almeno otto mesi, dall’estate scorsa per intenderci - spiega Caci -, con transito continuo di auto a tutta velocità. In via Biscaretti e via Faccioli, in particolare, il problema è molto sentito". Anche per via, viene da dire, della grandezza della carreggiata e di due tipi di strade che, soprattutto di notte, si prestano alle corse.

Rallentatori nati per la sicurezza, oggi fonte di rischio

Installati per ridurre la velocità e aumentare la sicurezza nelle vie residenziali, i dossi si presentano oggi come manufatti incompleti e irregolari, che non svolgono più la loro funzione e rischiano, al più, di causare danni ai veicoli in transito.

Una contraddizione che, secondo il consigliere dem, evidenzia una mancanza di manutenzione che si trascina nel tempo, trasformando strumenti di sicurezza in elementi di degrado.

La Circoscrizione ammette il problema

Sul tema, in risposta, è intervenuto il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera. "È sicuramente un problema - ha risposto -, e solleciteremo di nuovo la Città per una pronta riparazione".