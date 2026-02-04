Doppia spaccata nella notte, torna l’allarme sicurezza a Mirafiori Sud

Doppia (tentata) spaccata a Mirafiori Sud nella notte, ai danni di un tabaccaio di via Pomaretto e del Prestofresco di via Quarello. Nel primo caso i ladri hanno tentato di scardinare il distributore automatico e nel secondo hanno divelto la serranda.

Nucera (Moderati): "Servono più controlli"

“Ormai è così quasi tutte le notti, ma che cosa vogliono?” commenta una signora di passaggio. Un allarme, quello sulla sicurezza, risuonato più volte da queste parti. Tra furti nelle auto e ai danni dei negozi. E già oggetto di un atto presentato di recente dal consigliere dei Moderati della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera. “Servono più controlli - spiega Nucera -, dopo il tentato stupro ai danni di una ragazza il quartiere chiede risposte”.

"Più controlli con la nuova sede della municipale"

Sul tema è intervenuto anche il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi: " La nuova aliquota di pronto intervento della Polizia Municipale appena inaugurata, crediamo, intensificherà i controlli sul territorio - così Rolandi -. Domani il comitato Sicurezza e Sorveglianza, alla presenza di prefettura, forze locali e assessore alla Sicurezza, è convocato in presenza nella sede della Circoscrizione 2 per fare il punto della situazione per le criticità. E aggiungeremo all'ordine del giorno quanto già preventivato di discutere".

Fa chiarezza sull'argomento l'assessore alla Sicurezza di Palazzo Civico, Marco Porcedda. "La Città ha una serie di strumenti e la stessa presenza della polizia locale non sostituisce, nelle competenze, la polizia di Stato o i carabinieri - così Porcedda -. Dal canto nostro noi chiediamo una maggiore attenzione/presenza per questo tipo di dinamiche e allo stesso tempo cerchiamo di coordinarci, tra i vari enti, per studiare nuove soluzioni: come può essere, per esempio, la presenza di prossimità o l'implementazione dei corpi illuminanti laddove questa sia necessaria. O ancora valutare con i commercianti un collegamento diretto con le centrali operative delle forze dell'ordine, in caso di un'intrusione notturna".

Per il consigliere comunale del Pd, Vicenzo Camarda, "quando fu chiusa la caserma dei carabinieri (di via Plava) i riferimenti politici dal punto di vista territoriale in Comune erano persone elette dal territorio - spiega Camarda -. A fronte di quell'errore ci siamo battuti per aprire un presidio di sicurezza, e nelle nostre competenze questo compito lo svolge oggi la polizia locale. A fronte di ulteriori solleciti, per intensificare i controlli della Polizia di Stato e dei carabinieri sul territorio, ci siamo messi a lavorare con le associazioni del terzo settore". In ultima una stoccata: "Allo stesso tempo, voglio precisare, teniamo le distanze dalla strumentalizzazione politica, che lo fa per mere logiche circoscritte e decentrate".