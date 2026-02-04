Demolita l'ex carrozzeria, ecco i lavori per il nuovo McDrive di Mirafiori sud

Ruspe in azione a Mirafiori Sud: sono ufficialmente partiti i cantieri che porteranno alla nascita di un nuovo McDrive al civico 151 di via Pio VII. Primo passo, ovviamente, la demolizione del capannone dismesso, costruito nel secondo dopoguerra e da tempo in stato di abbandono, che lascerà spazio alla nuova struttura commerciale.
Il progetto, approvato dal Consiglio Comunale nel settembre del 2024 con un permesso di costruzione in deroga al Piano regolatore, entra così nella sua fase operativa. Un passaggio arrivato anche dopo il sopralluogo promosso dalla Circoscrizione 2, guidato dal coordinatore alla Pianificazione urbanistica Alessandro Nucera, che aveva coinvolto anche la Circoscrizione 8 (Il Mc sorgerà, infatti, tra i due centri civici).
Al posto dei 1.360 metri quadrati dell’ex attività artigianale sorgerà un edificio di circa 500 metri quadrati, destinato a ospitare un McDrive, la formula McDonald pensata per servire i clienti direttamente in auto, con percorso dedicato attorno alla struttura.
Il progetto prevede anche la realizzazione di nuovi parcheggi a raso, con pavimentazioni drenanti per favorire l’assorbimento delle acque piovane, oltre alla posa di una banchina centrale lungo via Pio VII, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza dell’area.
Dal punto di vista economico, l’intervento porterà nelle casse comunali circa 126mila euro, di cui 83mila euro in oneri di urbanizzazione, risorse che contribuiranno a finanziare servizi e opere sul territorio.