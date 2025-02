Mirafiori, la 500bev stavolta non frena: sarà prodotta per tutto il mese di febbraio. Solo un giorno di Maserati

La 500bev non si ferma: dopo i lunghi mesi di stop che hanno accompagnato la fine del 2024, infatti, Mirafiori continuerà a produrre la vettura elettrica almeno per tutto il mese di febbraio.

Si ferma Maserati

Questo è quanto è stato comunicato alle rappresentanze sindacali nella giornata di oggi: la linea proseguirà nella sua attività fino alla fine del mese, mentre lo stesso non succederà per la linea Maserati (anche lei ripartita nelle scorse settimane) che invece è in predicato di lavorare soltanto nella giornata di lunedì 17 febbraio, solo per quanto riguarda la verniciatura e il montaggio.



Due settimane piene, invece, per la 500 elettrica: quella dal 17 al 21 e quella dal 24 al 28. La sigillatura per la 500Bev lavorerà dal 18 al 21 e dal 25 al 28, mentre la revizione preventiva, la cabina smalti e gli addetti alla revisione finale saranno operativi dal 17 al 21 e dal 24 al 28 febbraio. Due settimane piene anche per la lastratura.

"Speriamo anche per marzo"

"Speriamo che possa succedere lo stesso per marzo - dicono dalla rsa Mirafiori di Fiom Cgil per la Carrozzeria -. Ovviamente continuiamo a chiedere di mandare in prestito più persone possibili, specialmente in Edct, dove ci sono centinaia di trasfertisti".