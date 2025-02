Donati all'ospedale di Rivoli due moderni dispositivi per aiutare i pazienti in anestesia e rianimazione

È avvenuta questa mattina, lunedì 17 febbraio, presso l’ospedale di Rivoli la consegna ufficiale dei due dispositivi “Magellano ECG”, donati da Anna Maria Racca al PICC Team della S.C. Anestesia e Rianimazione di Rivoli in seguito alla raccolta fondi realizzata con il terzo Memorial Patrizia Racca e Carlo Sanfelici .

“ Magellano ” è un sistema di rilevazione del tracciato ECG, intracavitario e di superficie, che, grazie alla trasmissione wireless, consente di monitorare la navigazione e il corretto posizionamento del catetere venoso centrale . Il segnale ECG viene rilevato in tempo reale e con estrema qualità di immagine attraverso un sistema Android che connette l’apparecchio ad uno smartphone o un tablet. La tecnica consente estrema precisione nel posizionamento ed evita al paziente il controllo radiografico post impianto .

La consegna ufficiale è stata l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi partecipando alla corsa/camminata non competitiva dello scorso 26 maggio 2024 in ricordo di Patrizia Racca, infermiera gastroenterologia e Carlo Sanfelici, ginecologo, entrambi dell’ospedale di Rivoli e scomparsi prematuramente. Un sentito grazie è andato inoltre alla sorella di Patrizia, Anna Maria, organizzatrice dell’iniziativa e coordinatrice del PICC Team e Rianimazione dell’ospedale di Rivoli.