Curare e assistere gli anziani fragili: appuntamento in Circoscrizione 3

La Circoscrizione 3 e il Consiglio dei Seniores di Torino promuovono un incontro informativo dedicato a familiari, associazioni e cittadini interessati a conoscere meglio i servizi dedicati agli anziani malati non autosufficienti.

L’appuntamento è fissato per martedì 2 dicembre, dalle 15 alle 17, presso la Sala A del seminterrato in via Millio 20. L’iniziativa vuole offrire strumenti concreti e informazioni pratiche per sostenere chi si prende cura di persone anziane che necessitano di assistenza a domicilio, in strutture residenziali (Rsa) o nel percorso di recupero dopo un ricovero ospedaliero.

All’incontro parteciperanno esperti della Fondazione Promozione Sociale Onlus/Ets e dell’Associazione Alzheimer Piemonte, pronti a rispondere alle domande dei presenti, a illustrare le modalità di accesso ai servizi e a fornire consigli utili per affrontare le difficoltà quotidiane legate alla cura di persone fragili.

L’iniziativa sottolinea l’importanza del supporto informativo e della rete di solidarietà territoriale, offrendo un’occasione di confronto e ascolto tra operatori, famiglie e cittadini. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Consiglio dei Seniores telefonando allo 011.01123832 o scrivendo a consiglioseniores@comune.torino.it.