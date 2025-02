La rinascita di piazza Benefica parte dai bambini

Con la fase conclusiva del progetto "Qui nasce bellezza" , i bambini della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini hanno fatto tappa domenica in piazza Benefica per interrare 400 bulbi e far rinascere l'aiuola del Cit Turin: più bella, colorata e sostenibile.

L’obiettivo del comitato è coinvolgere i cittadini, rendendoli partecipi nella cura del verde pubblico. In preparazione all'iniziativa, sono stati realizzati laboratori educativi in 13 classi della scuola, grazie alla collaborazione con l’Orto Botanico. Circa 250 bambini hanno ricevuto un bulbo da coltivare in classe o nel cortile della scuola, imparando così il ciclo di vita delle piante e il loro ruolo nella sostenibilità ambientale. I piccoli hanno poi portato i loro bulbi in piazza Benefica, dove sono stati piantati con il supporto dei volontari.