I bambini dell'istituto Montalcini mettono a dimora 400 bulbi in piazza Benefica

Si terrà domenica 16 febbraio, a partire dalle 11, l'intervento di messa a dimora di 400 bulbi di svariati fiori in piazza Benefica, nel quartiere Cit Turin. L'appuntamento è promosso dal comitato "Verde Cit Turin" e dalla Circoscrizione 3. Alla piantumazione parteciperanno anche gli alunni del vicino istituto comprensivo Montalcini e tutti i cittadini interessati.

I bambini

"Abbiamo finanziato il progetto l’anno scorso, intervento che prevede un’azione di rigenerazione urbana coinvolgendo alcune classi della scuola Montalcini nel prendersi cura del giardino di piazza benefica" spiega la coordinatrice all'Ambiente della 3, Katia Ballone. Gli alunni, in un primissimo incontro, hanno imparato come si pianta e cresce un fiore. "Ora quello che hanno appreso lo trasformeranno in realtà, prendendosi cura di uno spazio pubblico - continua Ballone -. In primavera, a fioritura conclusa, i bambini capiranno come è semplice e al tempo stesso importante prendersi cura della propria città".

Gli obiettivi

Ricordiamo che da tempo i cittadini del quartiere Cit Turin hanno avviato un percorso di progettazione partecipata per dare il loro contributo al disegno di una città più verde e sostenibile, integrando il percorso strategico con proposte concrete e interventi specifici e mirati sulla realtà del quartiere.

Le azioni proposte oltre ad essere in sintonia con il Piano del Verde della Città di Torino, cercano di interpretare in ottica micro-locale la tendenza alla “demineralizzazione” delle più importanti città europee, attraverso la diminuzione del traffico cittadino e l’aumento del verde in modo capillare, colonizzando le strade, le piazze e gli spazi urbani di risulta con alberi, aiuole, arredo vegetale e orti urbani.

"Riqualificare piazza Benefica - si legge sul sito del comitato -, è ormai una necessità, dopo le vicissitudini degli ultimi anni tra cui l’abbattimento di numerosi alberi e la rimozione della scultura di Costas Varotsos (impacchettata per anni, e poi rimossa e sostituita da una semina a prato di pochissima spesa)".