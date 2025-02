Nichelino, da settembre la nuova scuola Papa Giovanni ospiterà i primi studenti

L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi da parte dell'assessore all'Istruzione e all'Edilizia Scolastica Alessandro Azzolina, a margine di un partecipato incontro presso il Comitato di quartiere Oltrestazione: a Nichelino da settembre gli alunni più piccoli varcheranno la soglia della nuova Papa Giovanni.

Lo scheletro della nuova scuola già pronto

La scuola, i cui lavori di costruzione sono iniziati nel luglio 2023, con un investimento superiore ai 4 milioni di euro, prenderà il posto della vecchia Papa Giovanni, chiusa dal 2020 per problemi strutturali e anomalie importanti. Quello dell'assessore Azzolina al momento è un auspicio, tanto è vero che ha parlato di "sogno di vedere i primi studenti" entrare in aula già per l'inizio del prossimo anno scolastico, "ma se non sarà settembre sarà entro la fine dell'anno", ha aggiunto.

Lo scheletro della nuova Papa Giovanni, infatti, è pronto, con le strutture che si affacciano su via Prali (la palestra e il civic center) piuttosto avanti nella costruzione. La conferma che si sta procedendo a ritmo spedito, rispettando il cronoprogramma degli interventi.

Tra un mese abbattuta la vecchia Papa Giovanni

Intanto è ufficiale che la vecchia scuola sarà abbattuta tra un mese, con la conseguente riqualificazione dell'area circostante. "Il termine dei lavori, con l'abbattimento controllato, è previsto entro due mesi", ha spiegato Azzolina, che ha parlato anche del recupero di alcuni posti auto lungo la via.

La viabilità della futura via Prali

Un tema importante, visto che proprio la viabilità della futura via Prali è stato al centro dell'incontro al quartiere Oltrestazione. Una strada che sarà a doppio senso di circolazione, anche se alcuni dei residenti hanno espresso il desiderio che venga istituito il senso unico. Non sono mancati anche momenti di accesa discussione, quando il sindaco Giampiero Tolardo ha ventilato la possibilità che in zona venga realizzata anche una nuova ciclabile, trasformando una corsia in una pista. A quel punto si sono scaldati gli animi di alcuni presenti, contrari all'idea. "Un'altra ciclabile? Ma basta", cui è seguito un botta e risposta tra il primo cittadino e uno degli esponenti dell'opposizione in Consiglio comunale, Nicola Emma, che ha attaccato le scelte della Giunta.

L'idea è comunque quella di organizzare presto un tavolo sulla viabilità anche con i residenti delle altre zone vicine, come ha annunciato l'assessore Giorgia Ruggiero: "Vogliamo realizzare un progetto condiviso con la cittadinanza".