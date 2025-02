Rubano un armadio blindato con dei fucili in pieno centro a Torre Pellice nel giorno del mercato

Sono riusciti rubare da un'abitazione un armadio blindato contenente dei fucili in centro Torre Pellice, nel giorno del mercato, senza dare nell'occhio.

Il furto è accaduto ieri venerdì 21 febbraio in un'abitazione a cui si accede da via Repubblica e da viale Mazzini, tra le 10 e le 13, proprio nell'orario in cui le due strade si riempiono di passanti e nell'area pedonale sono presenti gli ambulanti.

Il derubato, un pensionato torrese con regolare porto d'armi, si è accorto del furto dell'armadio blindato al rientro in casa. All'interno c'erano i suoi tre fucili e dell'oro.

I Carabinieri stanno indagando sull'accaduto raccogliendo testimonianze e analizzando le riprese delle telecamere di video sorveglianza presenti in zona. Tra i vicini casa però c'è sconcerto su come sia potuto accadere senza che qualcuno se ne sia accorto.