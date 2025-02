Ancora un incidente in piazza San Gabriele da Gorizia: il cantiere del tram ha sconvolto la viabilità

Ancora uno scontro, nel "nuovo" incrocio di piazza San Gabriele da Gorizia, alla confluenza di corso Unione Sovietica, via Filadelfia e corso Galileo Ferraris. Proprio la zona dove è arrivato il cantiere per la manutenzione della linea del tram e dei binari.

L'incidente di giovedì

Sono infatti ancora freschi ed evidenti gli effetti dello schianto che giovedì ha visto addirittura una vettura finire sulla fermata del 4 che porta verso il centro della città. Transenne divelte e danni notevoli per l'automobile coinvolta.



Questa mattina, però, Polizia municipale di nuovo al lavoro per regolare il traffico e riportare la situazione in condizioni di sicurezza dopo un'altra collisione tra mezzi.

Doppio senso di marcia pericoloso

E' la conferma che aver riportato a doppio senso di marcia il tratto di strada tra corso Galileo Ferraris e corso Unione Sovietica ha sconvolto la viabilità. Se da un lato, infatti, lascia sfogo al flusso di veicoli che arriva da Ovest (via Filadelfia zona stadio, per intendersi) e che non può più attraversare l'incrocio passando vicino ai distributori di benzina, dall'altro porta le vetture apparentemente "in contromano" a trovarsi di fronte a tutte quelle che provengono da via Filadelfia zona dogana, che occupano invece tutto il fronte stradale. E che, soprattutto, non sono abituate a vedere veicoli che arrivano in direzione opposta.



Difficoltà anche per chi percorre corso Unione Sovietica in direzione Stupinigi, perché non sono abituati, in quell'incrocio, ad avere auto che arrivano da destra.

I residenti si lamentano

Crescono infanto le lamentele dei residenti, che già in assenza di incidenti avevano rilevato una certa difficoltà nell'affrontare l'incrocio. "Io sono passata una volta - dice una signora che adesso osserva le operazioni di ripristino dopo l'incidente - e mi sono spaventata a vedere tutte quelle auto di fronte a me. Non credo che lo farò più. Piuttosto preferisco passare da corso Sebastopoli".