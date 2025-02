L'assessore Riboldi in visita all'Hospice della Fondazione Faro: "Sento qui lo spirito che deve animare tutta la sanità regionale"

La Fondazione FARO ha accolto l’Assessore Regionale alla Sanità Federico Riboldi, in visita ieri presso l’hospice di Torino per conoscere da vicino il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori e dai volontari accanto ai pazienti e alle loro famiglie.

Durante l’incontro, l’Assessore ha potuto visitare gli spazi della struttura, confrontandosi con il personale e i volontari che operano all’interno dell’hospice della FARO.

«Sento qui lo spirito che deve animare tutta la sanità regionale – ha commentato l’Assessore Riboldi -. Uno spirito pioneristico, perché facciamo ancora fatica a creare dei luoghi di cura per accompagnare chi si trova alla fine della propria vita. È importante per il paziente, ma anche per prevenire e curare le ferite di chi si trova accanto alla persona malata».

L’incontro ha rappresentato un momento significativo per ribadire l’importanza delle cure palliative e dell’accompagnamento ai pazienti in situazioni di fragilità. «Ringraziamo l’Assessore, per noi si tratta di una visita storica» ha dichiarato il Presidente della FARO Giuseppe Cravetto. «Per la prima volta l’Assessore alla Sanità Regionale ha fatto visita alla FARO, ribadendo la vicinanza e l’impegno della Regione Piemonte - ha detto il Direttore Generale della Fondazione Luigi Stella –. Da parte nostra la massima disponibilità a dare un fattivo contributo con idee e suggestioni nella stesura del Piano Socio Sanitario Regionale in fase di avvio».