"Che cosa faresti per amore?", pomeriggio di prevenzione al Regina Margherita

Il consigliere regionale Silvio Magliano ha trascorso il pomeriggio insieme alla professoressa Roberta Siliquini, docente universitaria e presidente della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva, presso l’ambulatorio allestito per la vaccinazione contro l'Hpv all'ospedale Regina Margherita di Torino.

"La campagna di vaccinazione contro l'Hpv, denominata "Che cosa faresti per amore?", ha ottenuto un successo straordinario", commenta Magliano. "Non solo ha sensibilizzato numerosi cittadini riguardo il papillomavirus e l'importanza della vaccinazione, ma ha anche visto un notevole incremento del numero di vaccinazioni effettuate. Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al personale medico, in particolare alla professoressa Siliquini e alla professoressa Franca Fagioli, per il loro impegno in questa giornata di grande successo. Un grazie anche ai giovani che, venendo al Regina Margherita, hanno dimostrato di avere fiducia nei vaccini e nel nostro sistema sanitario, che continua a offrire realtà d’eccellenza, capaci di raggiungere un pubblico ampio, soprattutto i più giovani. Un progetto in cui ho sempre creduto e che ho fortemente sostenuto".