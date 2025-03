Destinazione lavoro, a Collegno l'appuntamento per far incontrare domanda e offerta

Come riuscire a far leggere il proprio curriculum alle aziende? Come poter raccontare al meglio le proprie capacità e competenze? Con l’obiettivo di fare incontrare aziende e chi cerca lavoro, continuano a Collegno gli appuntamenti di “Destinazione lavoro”.

Giovedì 12 marzo dalle 10 alle 12.30 l’appuntamento è con le aziende del settore autoriparazioni e delle produzioni industriali, sempre in Sala Consiliare in via Torino 9 a Collegno.

“Si tratta di un'iniziativa che sottolinea il nostro impegno nel favorire l'occupazione e il dialogo tra imprese e cittadini. L'evento rappresenta un'opportunità preziosa che permette di conoscere direttamente i responsabili delle aziende e i referenti della selezione al personale per una presentazione diretta o per un orientamento da parte loro nel caso in cui servisse una specializzazione nel proprio curriculum. Questo incontro vuole essere infatti un momento di scambio, formazione e crescita non solo per i candidati, ma anche per le nostre aziende, che possono trovare talenti e competenze preziose nel nostro territorio” spiega il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone.

“Questi appuntamenti si inseriscono nei percorsi e progetti nell’ambito delle politiche attive per il lavoro per sostenere concretamente coloro che cercano un’occupazione. Lavorare a stretto contatto con le aziende locali è essenziale per comprendere le reali esigenze dal punto di vista delle competenze ricercate – sottolinea il Vicesindaco Antonio Garruto con delega al lavoro - per costruire dinamiche virtuose capaci di fare incontrare domanda e offerta nel mercato del lavoro”.

Per partecipare è necessario confermare la propria presenza entro l’11 marzo su https://www.comune.collegno.to.it/novita/destinazione-lavoro-incontri-con-aziende-2/