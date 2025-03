"Non Una di meno", per l'8 marzo protesta al Carrefour e uova di vernice contro la sede Leonardo

Uova di vernice contro la sede torinese di Leonardo, in corso Francia. Prosegue così la giornata di protesta organizzata da Non Una di Meno in occasione della giornata dell'8 marzo. Una serie di manifestazioni iniziate questa mattina nell'ambito di "Lotto, boicotto, sciopero".



Hanno cominciato alle 10 di questa mattina presso il rettorato dell'Università di Torino per protestare contro il precariato. Un'ora dopo, presso la fermata della metro di "Montegrappa", il mirino si è spostato sul carovita e in particolare ha riguardato una delle sedi torinesi di Carrefour.



Nel pomeriggio, il programma prevedeva appunto di arrivare in piazza Massaua, poco distante dalla sede torinese di Leonardo. In questo caso, la protesta è contro quella che viene definita l'industria della guerra.

Alcuni manifestanti hanno raggiunto la sede di Leonardo lanciando uova di vernice viola contro il cordone di polizia posto a protezione dei cancelli dell’azienda aerospaziale. ‘Se le nostre vite non valgono noi scioperiamo’ recita lo striscione che ha aperto il corteo.



La chiusura è prevista in piazza XVIII dicembre contro la violenza patriarcale.