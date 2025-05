La primavera sboccia in via Borgaro: torna la festa tra sapori e artigianato

Domenica 4 maggio 2025, dalle 9 alle 20, via Borgaro si trasformerà in un vivace palcoscenico all’aperto grazie alla tradizionale festa di primavera. L’iniziativa, organizzata dall’associazione commercianti e artigiani di via Borgaro, coinvolgerà il tratto compreso tralargo Borgaro e via Lucento, che per l’occasione sarà chiuso al traffico e interamente dedicato a bancarelle, eventi e attività per tutte le età.

I protagonisti assoluti saranno i negozi della via, che scenderanno in strada con promozioni, dimostrazioni e offerte speciali, insieme a numerosi espositori di prodotti tipici, artigiani e hobbisti provenienti da tutta la regione. Un’opportunità per riscoprire il valore del commercio di vicinato e per trascorrere una domenica diversa, tra profumi, colori e creazioni uniche.

La festa rappresenta da anni un momento atteso non solo dai residenti, ma anche da famiglie e visitatori che vogliono immergersi nell’autenticità di un quartiere che sa fare comunità. Oltre allo shopping, saranno presenti punti ristoro, intrattenimento musicale e attività per bambini.

Un appuntamento imperdibile per chi ama vivere la città in modo sostenibile e a misura d’uomo, riscoprendo il piacere del passeggio, dell’incontro e della scoperta artigianale.