Cinque film per ricordare i diritti nati dalla Resistenza

Salute, lavoro, istruzione, parità e libera informazione. Diritti sanciti dalla Costituzione e su cui si potrà riflettere durante le proiezioni del ciclo ‘1945-2025. Per non dimenticare’, organizzato dal Comitato Val Pellice per la difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana.

“In genere sul 25 Aprile ci sono commemorazioni sulla memoria e su ciò che è accaduto. A noi interessava fare un passo in avanti, dicendo che dalla Resistenza è nata la Costituzione e dalla Costituzione dei diritti. Perché è una democrazia non solo formale, vuota, ma che si è riempita anche di sostanza – spiega Lorenzo Tibaldo, presidente del Comitato –. Abbiamo pensato di proporre dei film che mettessero in evidenza alcuni diritti, stabiliti da precisi articoli della Costituzione, che oggi sono particolarmente sotto attacco o comunque limitati rispetto al passato. L’obiettivo è attualizzare il significato della Resistenza”.

Si inizierà oggi, sabato 15 marzo, con ‘John Q’ sul diritto alla salute e le conseguenze di una sanità privatizzata. Sabato 22 marzo ci sarà ‘Due giorni, una notte’, sulla situazione del precariato e della mancanza di lavoro. Sabato 29 marzo si affronterà il tema della scuola e del diritto all’istruzione e alla cultura con ‘Un mondo a parte’. Sabato 5 aprile verrà proposto ‘Il diritto di contare’, sulla parità di genere e sulla storia della scienziata Nasa Katherine Johnson che ha contribuito al successo della missione Apollo 11. Sabato 12 aprile, infine, si rifletterà su stampa, giornalismo e libera informazione con ‘The Post’.

L’appuntamento per queste cinque iniziative, tutte a ingresso libero, sarà sempre alle 17 nella Galleria Filippo Scroppo, in via Massimo D’Azeglio 10 a Torre Pellice.