Aggressione al Crai di Luserna San Giovanni: commessa colpita da un cliente già segnalato

È stata aggredita dal cliente che le ha strappato di mano il cellulare, spaccandolo a terra. Ieri, sabato 15 novembre, al Crai di Luserna San Giovanni, una delle commesse è stata attaccata da un uomo che vive non lontano dal negozio in via ex Deportati ed Internati, davanti alla scuola dell'infanzia. La stessa persona, lo scorso anno era già stato responsabile di fatti analoghi, fino ad arrivare a colpire con una bottiglia una delle commesse.

L'uomo di origine africana è seguito da una cooperativa sociale e ha ricevuto già denunce e segnalazioni. Lo stesso proprietario del negozio aveva denunciato i fatti accaduti lo scorso anno e, all'inizio del 2025, le commesse avevano lanciato una raccolta firme in sostegno di una richiesta di aiuto che avevano inoltrata ai Carabinieri e al Comune di Luserna San Giovanni.

“Da qualche giorno avevamo notato un suo maggiore nervosismo, ad esempio si faceva fare da noi la spesa portandoci la lista, ma quando arrivavamo in cassa con le borse piene lui cominciava lamentarsi del loro contenuto” racconta Cristina Gerlero, una delle commesse.

L'aggressione di ieri sera le ha colte però di sorpresa: “Si è presentato in negozio appena se ne sono andati gli Alpini, impegnati nella raccolta della colletta alimentare – spiega Gerlero –. Erano circa le 19 e ha aggredito la mia collega che era in cassa e stava parlando al cellulare”.

L'uomo si è poi allontanato e le commesse hanno chiamato i Carabinieri che hanno atteso fino alle 20 circa, decidendo poi di chiudere il negozio.