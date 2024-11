Grugliasco, il sindaco Gaito e l'assessore Bianco in giro la sera per verificare dove ci sono lampioni spenti

Grugliasco, il sindaco Gaito e l'assessore Bianco in giro la sera per controllare i lampioni spenti

Ancora una volta gli amministratori al fianco dei cittadini per segnalare le luci spente in città e non ripristinate

“Chi fa da sé fa per tre”: ce lo hanno insegnato da bambini, ma non è la prima volta che gli amministratori della Città di Grugliasco devono impegnarsi in prima persona per la segnalazione di problemi persistenti in servizi non gestiti direttamente dal Comune. Era capitato con i passaggi dei mezzi Gtt, problema che grazie alla risposta positiva di Gtt, è stato gestito. Adesso sono il sindaco Emanuele Gaito e l'assessore Raffaele Bianco ad aver deciso di girare di sera per la città prendendo nota. In alcuni casi vengono fatte nuove segnalazioni, in altri casi invece, si è costretti a sollecitare un intervento già segnalato nei giorni addietro.

«Tutto questo, oltre a lasciare la comunità senza un'adeguata illuminazione pubblica per tempi eccessivamente prolungati, rischia di creare disagi significativi per la sicurezza e la qualità della vita dei nostri cittadini – affermano Gaito e Bianco – oltre a sovraccaricare gli uffici comunali, costretti oltre ad inoltrare segnalazioni, a svolgere attività di monitoraggio e sollecito che dovrebbero competere al fornitore del servizio. Per questo, da un lato abbiamo deciso di andare noi stessi a verificare gli impianti guasti per poi segnalarli e dall'altro abbiamo scritto una lettera a Enel Sole, invitandoli ad accorciare i tempi di riparazione dei guasti segnalati. Il nostro impegno è massimo, ci auguriamo, che, come nel caso di altre situazioni, anche Enel Sole dimostri la stessa disponibilità e provveda a ripristinare in tempi brevi i lampioni spenti, senza lasciar passare settimane, come, purtroppo, accade al momento».