Giornata mondiale dell’acqua: in Piemonte la spesa media è di 449 euro (+7%), la dispersione idrica supera il 29%

Si attesta a 449 euro la spesa media sostenuta dalle famiglie piemontesi nel 2024 per la bolletta idrica, in aumento del 6,9% rispetto al 2023.

A livello nazionale la spesa media è di 500€ a famiglia, la regione in cui si spende meno è il Molise (€ 234, dato invariato rispetto all'anno precedente). Al contrario, la regione con la spesa più elevata risulta essere la Toscana (€ 748) dove rispetto all'anno precedente si registra un aumento medio del 2,3%. L'incremento più consistente rispetto al 2023 interessa l'Emilia Romagna (+8,8%) e l'Abruzzo (+8,5%).

Frosinone resta in testa alla classifica delle province più care con una spesa media annuale di 917€ (+5,7%) mentre Milano conquista anche nel 2024 la palma di capoluogo più economico con 185€. Fra i capoluoghi di provincia, aumenti a due cifre percentuali per Salerno (+16,1%), Novara e Verbania (+12,9%), Rovigo (+11,1%). A Latina si registra un decremento di ben il 37%.

Notevoli spesso le differenze tariffarie anche fra i singoli capoluoghi di provincia della stessa regione; in Piemonte, si va dai 532 € di Biella ai 40 5€ di Novara e Verbania.

La fotografia emerge dal XX Rapporto sul servizio idrico integrato, a cura dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva. Il Rapporto ha preso in esame le tariffe per il servizio idrico integrato applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2024 in riferimento ad una famiglia tipo composta da 3 persone un consumo annuo di 182 metri cubi. Se ci attestiamo su un consumo di 150 mc l’anno, la spesa sarebbe di € 394 con un risparmio di € 106. Mentre chi ha accesso al bonus sociale idrico, appartenente ad un nucleo familiare di tre persone e soglia ISEE fino a 9.530 euro, il risparmio annuo si attesta sui 110€. Il Dossier integrale, le infografiche e gli approfondimenti regionali sono disponibili a questo link.

In base agli ultimi dati Istat (anno 2022), la dispersione idrica raggiunge il 42,4% nel territorio complessivo italiano. In alcune aree del Paese (soprattutto Sud e Isole) si disperde più della metà dei volumi d'acqua immessi in rete. Spicca in negativo la Basilicata dove va disperso il 65,5%, segue a breve distanza l’Abruzzo (62,5% di acqua dispersa) mentre la Valle d’Aosta si ferma sotto il 30% (ma peggiora comunque il dato rispetto al 2020). Fra i capoluoghi di provincia molto negativo il dato di Potenza, dove la dispersione idrica supera il 70%.

In Piemonte la dispersione idrica più alta si registra a Verbania (43%), mentre il valore più basso è registrato ad Asti (19,2%).