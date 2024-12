Nichelino, asili nido comunali aperti anche durante le feste natalizie

Si sono appena chiuse le scuole ed è iniziato il lungo periodo delle vacanze di Natale, a Nichelino gli asili nido comunali restano aperti anche durante le feste di fine anno.

Sperimentazione già partita due anni fa

Si tratta di un ulteriore step per una città che in questi anni ha già sperimentato nidi comunali con orario d’apertura prolungato e a pari tariffa per andare incontro alle esigenze dei genitori che spesso si trovano in difficoltà nel gestire i propri figli piccoli in alcuni periodi dell’anno, vedi le festività natalizie oppure il sabato, perché impegnati con il lavoro e senza una rete parentale che possa dare una mano.

A Nichelino la "sperimentazione" era partita un paio di anni fa grazie a un piccolo contributo della Regione, che aveva permesso di tenere aperti i nidi in alcune giornate del sabato, nel periodo estivo e durante le festività di fine anno. La risposta delle famiglie era stata talmente buona che quel piccolo contributo è oggi diventato un finanziamento importante, grazie all'impegno della Regione (di oltre 1 milione di euro) a sostegno del prolungamento dell’orario degli asili nido di 68 Comuni, tra cui appunto Nichelino, che riceverà per questo un contributo di 53.760 euro.

Gli oltre 50 mila euro della Regione

“Una notizia che premia l’impegno dell’amministrazione nel garantire un servizio fondamentale per tante famiglie - spiega l’assessore all’Istruzione, Alessandro Azzolina - In questi anni abbiamo investito molto nei sei asili nido a gestione diretta, assumendo personale e offrendo sempre più servizi”. Una scelta imposta anche dai mutamenti imposti negli ultimi tempi dalla flessibilità lavorativa.

"Per questo, occorre rimodulare l’offerta dei servizi educativi, cosa che abbiamo già iniziato a fare - ha aggiunto Azzolina - soprattutto col sistema integrato 0-6 anni”. Quando i bambini sono più piccoli ed è necessaria una presenza costante al loro fianco.