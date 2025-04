Sodalizio della droga sgominato a ovest di Torino: 10 arresti, 12 kg sequestrati. Sostanze nascoste nei doppifondi delle Red Bull

Traffico di droga a ovest di Torino, scoperto e fermato dai carabinieri di Rivoli. Le operazioni, durate circa un mese, hanno portato al sequestro di quasi 12 kg di sostanze stupefacenti. Dieci persone sono state arrestate, mentre altre cinque sono state denunciate a piede libero per reati legati alla detenzione e allo spaccio di droga. La marijuana ha rappresentato la sostanza maggiormente sequestrata, con circa 10 kg trovati, seguita dall’hashish (circa un chilo), dal crack (14 dosi) e dalla ketamina (una dose). Sequestrato anche un ingente quantitativo di denaro, circa 3.000 euro, ritenuto provento dell’attività illecita di spaccio.

L’intervento più significativo ha avuto luogo il 18 marzo a Grugliasco, dove i Carabinieri della Stazione hanno trovato circa 10 kg di marijuana nascosti in numerose buste di cellophane trasparente all’interno della casa e della cantina di un giovane del posto. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere per detenzione di sostanze stupefacenti.

Mentre l’attività di controllo della circolazione stradale ha permesso di arrestare un ventenne incensurato, fermato il 16 marzo ad Alpignano mentre era alla guida in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuto a un eccessivo consumo di alcol. Il giovane, dopo aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti, è stato sottoposto a un controllo più approfondito, che ha portato al ritrovamento di alcune dosi di hashish nel veicolo e a un successivo blitz a casa sua. Qui, oltre alla droga, i Carabinieri hanno trovato materiale per il confezionamento e un bastone telescopico di metallo di 19 cm, che ha fatto scattare la denuncia per “porto abusivo di armi”.

Tra i sequestri più curiosi, spicca quello operato su un trentenne fruttivendolo, che aveva nascosto oltre 200 grammi di hashish in doppifondi ricavati all’interno di lattine di bibite energetiche, sistemate nel suo frigo.