Schianto in corso Lanza, perde il controllo del Tir e travolge la piazzola spartitraffico

Incidente questa mattina in corso Lanza, nei pressi di viale Thovez, in pre-collina, dove il conducente di un Tir ha travolto la piazzola spartitraffico, distruggendola completamente.

E' successo intorno alle 10.30 quando il guidatore del mezzo pesante, che con tutta probabilità stava scendendo dalla collina in direzione del centro cittadino, ha perso il controllo del veicolo.

Il camion ha quindi centrato in pieno l'aiuola che divide il flusso delle macchine, mandandola in pezzi, per poi intraversarsi.