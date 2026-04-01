A Moncalieri la nuova frontiera delle truffe online: i finti ricambi per auto

La nuova frontiera delle truffe online arriva da Moncalieri, dove le forze dell'ordine nei giorni scorsi hanno scoperto e debellato un raggiro che stava prendendo piede sul web: quello dei finti ricambi per auto.

Pagavi, ma la merce non arrivava mai

I prezzi, molto allettanti, avevano convinto diverse persone ad acquistare motori piuttosto che pezzi di ricambio, peccato che dopo aver pagato la merce non arrivava mai. Le indagini del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Torino, insieme ai colleghi della Polizia di Moncalieri, sono riusciti a risalire a tre siti web (firauto ricambi.com, volvamotori. com e infine enpowermotori. com) che sono stati sequestrati e oscurati. Tutti attivi nella vendita di autoricambi e motori, proponevano la vendita di componenti senza mai procedere, secondo quanto emerso dal le indagini, alla consegna della merce acquistata dai clienti.

Bloccata l'attività e oscurati i tre siti

Le indagini hanno permesso di scoprire la serialità delle condotte illecite attribuite ai gestori di questi siti, un intervento che, oltre a bloccare l'attività truffaldina, ha evitato che ci fossero in un prossimo futuro nuove vittime dei raggiri. Anche se, come succede con i controlli antidoping nei confronti di chi bara, gli esperti dei raggiri sono sempre pronti ad escogitare nuovi modi per estorcere denaro alle persone.