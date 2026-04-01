Si finge elettricista, raggira coppia di novantenni e li deruba dei gioielli e delle fedi

Si è finto un tecnico mandato dall’amministratore del palazzo a controllare le prese dell’appartamento. E con questa scusa, figlia dei blackout che spesso prendono di mira la zona, è riuscito a entrare in casa di due anziani ultranovantenni, portando via parte dei loro averi. E’ la vergognosa truffa messa a segno lunedì mattina, 29 marzo, in via Levone, a Mirafiori Sud. Lui, 94 anni, e lei, 90 a maggio, si sono fidati della persona che avevano davanti,

In scena di prima mattina

Approfittando dell’assenza del figlio, impegnato al lavoro, il malvivente si è avvicinato al papà che stava per entrare in casa e fingendosi un elettricista gli ha chiesto di staccare il contatore per fare dei controlli chiesti dal condominio.

Il truffatore ha spiegato di dover fare un rapido controllo delle prese elettriche, necessario per scongiurare la piaga dei blackout. Ma in quei pochi minuti il brigante si è messo in tasca anche alcuni gioielli trovati in un comodino (collane d'oro, ciondoli, orecchini e persino un anello nuziale di cui non ha avuto alcuna pietà).

La denuncia

I due anziani si sono accorti della truffa quando ormai era troppo tardi e non hanno potuto far altro che avvisare il figlio. “Ero appena tornato a casa quando mio padre, sconsolato, mi ha detto che un uomo era entrato nell’appartamento con una scusa”. L’episodio è stato subito denunciato ai carabinieri della stazione Lingotto, che hanno avviato le indagini per risalire all’autore del furto.

La campagna anti truffe

Un episodio che si verifica proprio nei mesi in cui la polizia locale è impegnata nelle Circoscrizioni con la campagna “La truffa si camuffa”. Mentre sul caso di Mirafiori Sud è intervenuto anche Davide Schirru, consigliere di “Noi progettiamo per la 2”, lanciando l’allarme: “Truffe come questa, odiose e vigliacche, colpiscono sempre gli anziani - così Schirru -. Non aprite mai a persone che si spacciano per tecnici o incaricati, se non avete ricevuto comunicazioni ufficiali. Contattate sempre gli uffici dai quali dicono di essere stati inviati”.