Imbrattano e danneggiano con gli estintori il parcheggio di Rivoli, nei guai tre minorenni

Si sarebbero resi responsabili, in tre diverse occasioni, di aver danneggiato l’area del parcheggio sotterraneo di via Rombò 33 a Rivoli, imbrattando il pavimento e le auto parcheggiate utilizzando gli estintori installati.

Due episodi risalgono al 12 e al 15 gennaio scorso mentre l’ultimo, a distanza di un mese, è del 16 febbraio. Tutti ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, elemento fondamentale per i Carabinieri della locale Stazione di Rivoli per identificare gli autori, studenti rivolesi tra i 14 e i 17 anni.

I reati

Il gruppo, dopo essere stato convocato in caserma insieme ai genitori, è stato denunciato alla Procura per i Minorenni per i reati di danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di cose altrui in concorso. Sono in corso le indagini dei militari volte ad identificare eventuali altre responsabilità.

"Svuotare estintori non è una ragazzata, ma un atto vandalico che mette a rischio la sicurezza – dichiara Laura Adduce, consigliere comunale e segretario cittadino della Lega –. Grazie alle telecamere i responsabili sono stati identificati e denunciati".

"Basta lasciare spazi pubblici ai vandali. Serve subito più Polizia Locale, controlli serrati e videosorveglianza potenziata. Chi danneggia la comunità deve pagare", conclude la Adduce.