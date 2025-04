Progetto Common Ground: il Piemonte impegnato nella lotta contro lo sfruttamento lavorativo

I risultati

“ Oggi non celebriamo solo la conclusione di un percorso, ma gettiamo le basi per il futuro. È nostro dovere continuare su questa strada, rafforzando ulteriormente le sinergie tra le istituzioni, investendo nella formazione degli operatori e potenziando gli strumenti a disposizione per contrastare ogni forma di sfruttamento lavorativo ”, ha sottolineato l’assessore all'Immigrazione, Bussalino. “ Questa esperienza infatti ha dimostrato quanto sia cruciale un’azione coordinata tra gli enti preposti. Il lavoro di squadra e la condivisione di competenze hanno permesso di ottenere risultati significativi, contribuendo a migliorare l’efficacia delle attività di controllo sul territorio ”, ha concluso Bussalino.

“Questo progetto - dichiara la vicesindaca Favaro - ha permesso di fare rete in modo importante su due temi, quello della legalità e quello del lavoro, che devono viaggiare di pari passo. Esiste purtroppo un lavoro sommerso che riguarda spesso lavoratori stranieri che si trovano in condizioni di sfruttamento ed è preziosissimo in questo contesto il lavoro sinergico che riusciamo e riusciremo a mettere in campo per garantire la salvaguardia della dignità e dei diritti dei lavoratori. Contratti di lavoro giusti e sostenibili diventano la base per far crescere il nostro territorio e costruire sicurezza sociale”.