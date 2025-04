Congresso Lega, Bergesio: “Congratulazioni a Salvini per conferma! A Firenze il congresso del coraggio e della libertà”

“Buon lavoro al Segretario Federale Matteo Salvini, oggi riconfermato alla guida della Lega, e ai membri del Consiglio federale eletti. A tutti loro le congratulazioni mie e della Lega della Provincia di Cuneo”.

Così dichiara il Senatore Giorgio Maria Bergesio al termine dell’assise nazionale del partito guidato da Matteo Salvini tenutasi nel capoluogo toscano.

Presenti anche i rappresentanti elettivi della Granda che hanno votato per l’approvazione delle modifiche statutarie, il Segretario federale, le mozioni e i membri del Consiglio federale.

Il parlamentare continua: “Con tanti militanti cuneesi ho partecipato con entusiasmo al Congresso nazionale della Lega a Firenze. Una giornata importante, carica di energia e di rinnovato spirito partecipativo, che ha posto al centro il tema cruciale del coraggio della libertà, il faro che guida la nostra azione politica. Coraggio in primo luogo per approvare l'autonomia differenziata, difendendo i valori in cui crediamo. La partecipazione appassionata di tanti militanti da tutta Italia, e in particolare dalla nostra provincia, testimonia la vitalità e la forte unità del nostro movimento”.

Bergesio sottolinea inoltre: “Torniamo a Cuneo con ancora più determinazione a portare avanti le nostre battaglie, consapevoli della forza che ci deriva dalla nostra identità e dal sostegno dei nostri elettori”.

Particolarmente apprezzato dalla platea il discorso con cui il Segretario della Lega Matteo Salvini ha ringraziato i militanti per il loro affetto ed ha rivolto un saluto affettuoso a Umberto Bossi, ringraziando infine i Ministri della Lega.

“Ringrazio di cuore tutti i militanti della Lega Cuneese che oggi sono stati presenti a Firenze – conclude il Senatore Bergesio, Segretario Provinciale della Lega di Cuneo –. Il loro impegno e la loro passione sono la vera forza della Lega. Insieme continueremo a lavorare con coraggio e libertà per il bene del nostro territorio e dell’Italia intera”.