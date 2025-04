Nuovi ospedali e manutenzione, la Regione chiede aiuto al Poli e firma il contratto per il Parco della Salute. Cirio: “Ora dimezziamo i tempi per l’urbanistica”

Undici ospedali nuovi e non solo

Alta formazione per i tecnici sanitari

Complessità e competenze per gli studenti

“ Per un ateneo tecnologico come il nostro l’edilizia ospedaliera è un campo fondamentale - sottolinea il rettore del Politecnico, Stefano Corgnati - C’è una complessità da governare e serve una nuova riflessione progettuale, che pensi anche alla sostenibilità energetica, economica e ambientale”.

“Anche per i nostri studenti è un’occasione per apprendere competenze nuove che un domani potranno risultare preziose in un settore strategico come questo”, conclude Corgnati.